Еще шесть человек скончались от коронавируса в Томской области

14 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 23 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 31 человека. 6 заболевших скончались, сообщает региональный операштаб по противодействию распространения коронавируса.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям: практически у всех был сахарный диабет и гипертония, также в анамнезе умерших есть болезни сердечно-сосудистой, бронхолегочной систем, болезни ЖКТ и онкология.

Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистересс-синдромом.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 32 446 случаев заболевания коронавирусом. 31 398 заболевших выздоровели.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: