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ФАС выявила недостатки финансовой модели строительства соцобъектов в Томской области

Социальная сфера, Томские новости, земельный участок строительство махинации социальные объекты ФАС выявила недостатки финансовой модели строительства соцобъектов в Томской области

Томское УФАС обратилось в думу Томской области с просьбой исключить «лазейку» из областного закона «О земельных отношениях», которая позволяет выкупать социальные объекты в госсобственность без проведения конкурсных процедур, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на письмо врио руководителя УФАС Вадима Алиева.

Речь идет о процедуре предоставления земельных участков в аренду под строительство социально-культурных и коммунально-бытовых учреждений, которая в соответствии с Земельным кодексом РФ может проходить без торгов. Однако в областном законе эта же норма изложена таким образом, что гарантирует застройщику последующий выкуп государством построенного на предоставленном участке соцобъекта.

По мнению антимонопольного органа, указанное положение противоречит законам «О защите конкуренции» и «О контрактной системе в сфере госзакупок», так как позволяет областным властям напрямую определять застройщиков соцобъектов, минуя торговые процедуры.

Алиев в письме в облдуму указал на необходимость отменить или изменить норму закона «О земельных отношениях» до 1 сентября 2021 года.

В пресс-службе УФАС агентству пояснили, что «лазейка» была выявлена в процессе расследования дела о сговоре властей и застройщика при строительстве детского сада в Первомайском районе. По словам собеседника агентства, схема, вероятно, применялась и в других случаях.

В свою очередь информированный источник в думе Томской области подтвердил «Интерфаксу» получение письма от Томского УФАС. «Специалисты сейчас внимательно изучают документы и готовят ответ. Время для этого есть», — сказал он.

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