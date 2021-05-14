Томичей приглашают взглянуть на «Старый добрый Томск»

14 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завтра, 15 мая, в Первом музее славянской мифологии открывается выставка «Старый добрый Томск. Купцы-меценаты Императорской России».

Купеческий молочник Некрасовых, каталог семян, папка Кухтерина для нот, оригинальные открытки 1914 года издания книжного магазина В. М. Посохина, сделанные по первым цветным фотографиям потомственного дворянина и купца Владимира Соловкина, множество необычных документов, старинных фотографий и реклам — все это и многое другое можно будет увидеть на выставке.

В экспозиции будут представлены работы томских фотографов с домами, в которые купцы-меценаты города вкладывали свои сбережения. Многие снимки уникальны: несмотря на высокий интерес к фотографии в начале XX века имена фотографов практически неизвестны.

«Девятнадцатый век был золотым веком меценатства для всей страны, и мы решили обратить на это внимание своей выставкой», — сообщила руководитель культурно-образовательного подразделения музея София Кугаевская.

Экспозиция будет работать до конца лета по адресу: ул. Загорная, 12. Стоимость билетов: 70 — 120 рублей

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