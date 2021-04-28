Неизвестный сбил пешехода на «зебре» в Томске

Томский Обзор / Фото: 14 мая 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 13 мая, в Томске на пешеходном переходе сбили 50-летнего мужчину, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 22.50 на ул. Говорова, 36. По предварительным данным, неустановленный автомобиль совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель скрылся с места происшествия. Пешеход с травмами доставлен в медучреждение.

Очевидцев данного ДТП просят обратиться по адресу ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (38-22) 79-53-27.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: