18+
18+

Неизвестный сбил пешехода на «зебре» в Томске

Происшествия, Томские новости, авария ДТП врезались пострадали сводка происшествий жесть Томска Неизвестный сбил пешехода на «зебре» в Томске

Вчера вечером, 13 мая, в Томске на пешеходном переходе сбили 50-летнего мужчину, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 22.50 на ул. Говорова, 36. По предварительным данным, неустановленный автомобиль совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель скрылся с места происшествия. Пешеход с травмами доставлен в медучреждение.

Очевидцев данного ДТП просят обратиться по адресу ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (38-22) 79-53-27.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Научной библиотеке ТГУ открылась выставка «Профессора-астероидяне»

28 апреля 2021
Томские новости

Скончался томский политик Степан Руденко

19 апреля 2021
Томские новости

Томичей приглашают принять участие в конкурсе, посвященном проблеме вырубки деревьев

7 мая 2021
Томские новости

Еще шесть человек скончались от коронавируса в Томской области

4 мая 2021
Томские новости

Томские депутаты надеются получить из федбюджета средства на капремонт зданий в ТОР «Северск»

19 апреля 2021
Томские новости

Ректор ТУСУРа: «Рад, что традиции нашего вуза стали частью книги о Томске!»

19 апреля 2021
Томские новости

Затянувшийся ремонт на Мокрушинском переезде в Томске планируют завершить до конца дня

13 мая 2021
Томские новости

В воскресенье в Томске изменится схема движения общественного транспорта

7 мая 2021
Томские новости

Качество питьевой воды в Томске проверяют после масштабного отключения

26 апреля 2021
Комментарии для сайта Cackle