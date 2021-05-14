В Томске открывается выставка Наташи Юдиной «Страшные Сибирские Сны»

Томский Обзор / Фото: 14 мая 2021 // Фото: artmuseumtomsk.ru

В пятницу, 14 мая в Томском областном художественном музее открывается выставка художницы Наташи Юдиной «Страшные Сибирские Сны», посвящённая сибирскому искусству. На выставке будет представлено около 50 работ, сообщают организаторы.

Наташа Юдина является ярким представителем Сибирского концептуализма. «Страшные Сибирский Сны» — это проект, представляющий некую экспедицию по снам, произошедшую во время зимней спячки. Художница создаёт вязаные и обделанные шкурой предметы, через которые пытается передать метафору жизни в Сибири, где большую часть года холодная зима.

«Страшные Сибирские Сны» — это художественно-философический проект, который работает с контекстом брутальной Сибири и проблематикой экзистенциального холода, как климатического аспекта и аспекта художественной рефлексии на культурную «заморозку» Сибири. Такое искусство способно говорить о специфике сурового «замороженного», отчасти спящего для культурного восприятия сибирского сознания. Проект ставит ряд вопросов: «какое искусство способно зародиться и выжить в суровой Сибири? Как это искусство соотносится с русским искусством и вписывается в его историчность?» — отметила Наташа Юдина.

На выставке посетители познакомятся с арт-объектами: «Ленин в зимнем уборе», «Медвежья Земля», «Венера в мехах», «Тёплое письмо» и другими. Также Наташа представит свои архивные работы, которые ранее ещё не выставлялись.

Некоторые из работ в разное время экспонировались в Сибирском филиале ГЦСИ в Томске, Музее Москвы, красноярском музейном центре «Площадь Мира», новосибирском ЦК19 и Центре изящных искусств BOZAR в Брюсселе.

Все желающие могут познакомиться с творчеством Наташи Юдиной по адресу Нахановича 3. Открытие состоится в 17:00. Выставка будет работать до 6 июня. Стоимость билетов — 100 (взрослый) и 50 (детский) рублей.

Фото: artmuseumtomsk.ru

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