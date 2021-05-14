«Победа» возобновляет полёты из Томска в Москву

14 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Авиакомпания «Победа» с 10 июня возобновляет регулярные рейсы из Томска в Москву. Они будут осуществляться три раза в неделю, сообщает пресс-служба томского аэровокзала.

В летнем сезоне 2021 года рейсы авиакомпании «Победа» будут осуществляться из Томска в Международный аэропорт Внуково по средам, пятницам и субботам по следующему расписанию:

Вылет из Томска в 06:20, прибытие в Москву в 06:30 — в среду и пятницу.

Вылет из Томска в 08:20, прибытие в Москву в 08:30 — по субботам.

Продажа билетов уже открыта, их можно приобрести на сайте авиакомпании www.pobeda.aero, на официальном сайте Аэропорта ТОМСК в разделе «Купить билет», а также во всех авиакассах города и на сайтах продаж авиабилетов.

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