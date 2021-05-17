Томский проект VR-экскурсий по родникам вошел в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

Томский Обзор / Фото: 17 мая 2021 // Фото: vk.com/welcomecupru

Проект гида-экскурсовода Элины Михальцовой «Томские джунгли. Родники на 360» вошел в финал Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Томичка успешно выступила в полуфинале, который проходил с 11 по 13 мая в Перми, сообщают организаторы.

Проект представляет собой VR-экскурсии по родникам, в рамках которых все желающие смогут узнать о «джунглях» в центре Томска на территории которого зафиксировано более тысячи родников. Их обнаружил и нанес на карту города гидрогеолог, отличник разведки недр Александр Назаров. На сегодняшний день он занимается обустройством уникальных ландшафтно-родниковых зон Томска.

«С деятельностью Александра Дмитриевича я познакомилась в июне 2019 года. А осенью 2019 года появился запрос у школьников Томска на экскурсии и даже изучение родников на уроках химии (40 классов прошли по родникам), у студентов-краеведов, экологов и гидрологов. Студенты-гидрогеологи, кстати, давно изучают родники на практиках, — рассказывает Элина Михальцова. — Поэтому в 2020-м и появилась идея сделать виртуальные экскурсии. Захотелось дать возможность познакомиться с водным богатством города всем учащимся Томска в рамках процесса обучения или просто на отдыхе, а также тем, кто ограничен в передвижении в силу возраста или состояния здоровья».

По ее словам, еще одна из задач проекта — фиксация реального состояния уникальных ландшафтно-родниковых зон Томска. Также с его помощью авторы намерены доказать необходимость дальнейшего профессионального обустройства родников и создания инфраструктуры вокруг них.

«На конкурс ехала, как на персональную профессиональную перезагрузку, чтобы увидеть проекты в других регионах, а также чтобы получить экспертную оценку нашей идеи. Удивительно дружелюбная, заряжающая и легкая атмосфера конкурса несмотря на серьезную и напряженную работу головой", — отметила Элина Михальцова.

Напомним, ранее в финал конкурса прошли еще три томича. Среди них Ксения Ильченко с проектом экскурсионного тура в Томске «По дороге в Изумрудный город», предусматривающим организацию путешествия детей между городами Сибири с использованием железнодорожного транспорта в специально подготовленных вагонах с привлечением экскурсоводов, преподавателей, аниматоров.

Еще один томский финалист конкурса - Андрей Рюмин, директор компании «Аниматроник». Она производит живых кукол из сибирского кедра, которые могут танцевать и общаться, проявляя чувство юмора и самоиронию. Диковинные персонажи способны рассказать о любой достопримечательности со своей, присущей только им, харизмой.

Также в финал конкурса пришла Ирина Константинова, руководитель проектного офиса «Креативные индустрии и туризм». Она защищала проект QR-квеста «Штрихи города» — новый формат городской экскурсии, направленный на привлечение внимания молодёжи к историческому и культурному наследию с применением цифровых технологий.

«На конкурсе царит потрясающая атмосфера дружбы и единения, все участники поддерживают друг друга, наставники и эксперты — профессионалы высочайшего уровня в индустрии гостеприимства дают ценные советы по проектам, поддерживают и делятся опытом» — говорит Ирина Константинова.

Томичи-победители полуфиналов примут участие в финале конкурса, который пройдёт с 8 по 10 июня в Нижнем Новгороде, который отмечает в этом году свое 800-летие.

«Мастера гостеприимства» — всероссийский конкурс, направленный на раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий во всех сферах индустрии гостеприимства. Мероприятие проводится президентской платформой "Россия - страна возможностей". Он проходил в 6 городах: Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени и Перми. Всего в конкурсе приняло участие 29 561 человек из 85 регионов и 624 городов России. В полуфинале отобрали 200 самых компетентных.

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