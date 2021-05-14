АКРА присвоило выпуску облигаций Томской области на 8 млрд рублей рейтинг «ВВВ (RU)»

14 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: из архива Томского Обзора

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Томской области серии 35067 кредитный рейтинг «ВВВ (RU)», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Указанный облигационный выпуск Томской области, по мнению АКРА, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Томской области — «ВВВ (RU)»

Размещение данного выпуска в объеме 5 млрд рублей из номинального объема выпуска в 20 млрд рублей состоялось в сентябре 2020 года. Оно проходило в форме конкурса по купону. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,7% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Срок обращения выпуска — почти 7 лет (2500 дней).

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинала гасятся в даты выплат 12-го, 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. С учетом амортизации, дюрация выпуска составляет примерно 3,63 года.

В апреле 2021 года область доразместила выпуск еще на 3 млрд рублей по цене 96,20% от номинала, таким образом, объем выпуска в обращении составляет 8 млрд рублей.

Доходы бюджета региона на текущий год с учетом последних поправок утверждены в размере 83,03 млрд рублей, расходы — 88,80 млрд рублей, дефицит — 5,77 млрд рублей.

Госдолг Томской области на 1 апреля составил 43,781 млрд рублей, в том числе 12,022 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 21,509 млрд рублей — на ценные бумаги, 10,25 млрд рублей — на обязательства перед кредитными организациями.

В обращении в настоящее время находятся 5 выпусков облигаций области на 24,159 млрд рублей.

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