На следующей неделе в Томск приедет Хабаровский ТЮЗ

14 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский театр юного зрителя

Во вторник, 18 мая, в Томске стартуют гастроли Хабаровского краевого театра юного зрителя. В рамках «Больших гастролей для детей и молодёжи» гости представят томичам 4 спектакля, сообщает пресс-служба Томского театра юного зрителя.

Гастроли, организованные организованных РОСКОНЦЕРТом при поддержке Министерства культуры РФ, пройдут до 23 мая. В Томске хабаровский театр, постоянный участник фестивалей, не раз представлявший свои постановки в Москве в качестве номинантов на Национальную театральную премию «Золотая маска», сыграет спектакли для зрителей разных возрастов.

Во вторник, 18 мая на сцене ДНТ «Авангард» гастроли откроет спектакль «Цацики идёт в школу» (6+). Серию уморительно смешных и мудрых книг о мальчике с необычным для Швеции именем написала известная писательница Мони Нильсон-Брэнстрем. Главные герои спектакля — Цацики и его необыкновенная мама, которой по плечу оказываются любые проблемы.

19, 21 и 22 мая на малой сцене ТЮЗа хабаровчане ждут самых маленьких зрителей на трогательную камерную сказку «Клубочки-моточки» (0+).

20 мая молодая команда хабаровского театра ждёт поклонников рока и свободных интерпретаций классических текстов на спектакль «Старший сын» (16+). В его основе классическая пьеса Александра Вампилова, которую до недавних пор в Томском ТЮЗе тоже играли. Спектакль пройдёт на сцене ДНТ «Авангард».

23 мая на площадке ДНТ «Авангард» закроет гастроли «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (6+). Несмотря на известность сказки Александра Пушкина, это название не встретишь в томских театрах.

В свою очередь Томский ТЮЗ уедет с гастролями в Хабаровск с 19 по 25 мая. Томичи представят спектакли «Женитьба» Екатерины Гороховской, «Дети и эти» Радиона Букаева и «О-Цуру» Сергея Филиппова.

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