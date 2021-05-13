Базовые эксплуатационные станции обеспечат работу грузовых беспилотников в Томской области

В Томской области оборудуют четыре базовые эксплуатационные станции, которые обеспечат работу грузовых беспилотников. Их развернут в Бакчаре, Каргаске, Колпашеве и селе Березкино в 15 км от Томска, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Работу грузовых беспилотников в Томской области обеспечат базовые эксплуатационные центры



Предполагается, что базовые эксплуатационные центры станут основными объектами наземной инфраструктуры при разработке концепции Томского опытного района применения беспилотных авиационных систем (БАС) в рамках проекта «Тайга».

«Задача базовых эксплуатационных центров — комплексное обеспечение всех участников опытного района полным функционалом авиационной взлетно-посадочной инфраструктуры, техническое обслуживание беспилотников, подготовка и выполнение перевозок, — сообщил заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов. — Всего предусмотрено создание семи базовых эксплуатационных центров».

География расположения центров обусловлена наличием актуальных промышленных и социальных задач, для решения которых нужны грузоперевозки и другие работы, проводимые беспилотниками. При этом в работе будет максимально использоваться наземная авиационная инфраструктура. Это позволит оптимизировать затраты на создание и эксплуатацию таких центров, а также реализовать ряд перспективных проектов на основе интеграции двух видов авиации.

«Один из них — организация гибридного транспортного сервиса, когда груз будет доставляться до пункта назначения частично пилотируемой авиацией, а затем, до труднодоступных и необорудованных площадок — беспилотниками», — сказал Андрей Антонов.

Базовые центры также станут площадками для тестовой эксплуатации интеллектуальной платформы «Система управления опытным районом «Купол».

Федеральный проект «Тайга» стартовал в 2018 году, когда губернатор Томской области Сергей Жвачкин, представители коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и Фонда перспективных исследований подписали дорожную карту проекта до 2023 года. Проект организации опытного района применения беспилотных авиационных систем на территории региона реализуется совместно с ассоциацией «Аэронет».

С 2019 года к реализации проекта подключилась компания «Аэромакс», которая в ноябре 2020-го провела в Колпашевском районе успешный эксперимент по доставке медицинских грузов беспилотниками.

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