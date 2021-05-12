Томские ученые создали катализатор для защиты атмосферы от опасных выбросов

Ученые химического факультета Томского государственного университета создали материал, который способен улавливать и нейтрализовывать ряд опасных веществ промышленных сбросов и выхлопных газов автотранспорта. Исследования велись в рамках проекта, поддержанного РНФ, сообщает пресс-служба вуза.

Группа учёных лаборатории каталитических исследований химического факультета Томского государственного университета в рамках проекта, поддержанного РНФ, создала новый полифункциональный материал, сочетающий свойства сорбента и катализатора. Разработка химиков поможет решать экологические проблемы: новый катализатор способен улавливать и нейтрализовывать толуол, бензол, метанол и другие опасные вещества промышленных сбросов и выхлопных газов автотранспорта. Фундаментальные основы создания катализаторов для улучшения экологии учёные представили в обзорной статье, которую опубликовал один из самых престижных мировых журналов в области катализа Applied Catalysis B: Environmental (Q1).

«Взаимодополняющие свойства частиц платины и оксида церия позволяют использовать эти материалы и в экологическом катализе, например, в реакциях нейтрализации широкого ряда легколетучих органических соединений, сажи, нитроароматики, а также для утилизации углекислого газа и фотокаталитических процессов. В статье обсуждаются современные методы конструирования таких материалов, влияние этих методов на свойства частиц платины, поверхности оксида церия, а также на природу и структуру активных центров», — говорит старший научный сотрудник лаборатории каталитических исследований химфака ТГУ Михаил Салаев.

Томским учёным удалось подобрать комбинацию Ag-CeO2/SBA-15 (оксид кремния с упорядоченной структурой), которая не содержит дорогостоящих металлов (платины, палладия и золота), но при этом позволяет решать проблему улавливания и последующей нейтрализации вредных веществ намного эффективнее. Эти конкурентные преимущества расширяют возможности использования нового материала для решения проблемы выброса вредных веществ в воздух.

«Особенно актуальна эта проблема при так называемом „холодном старте“ двигателя автомобиля, когда в окружающую среду выделяется наибольшее количество опасных веществ, — объясняет руководитель проекта, старший научный сотрудник ЛКИ ХФ Григорий Мамонтов. — Наш материал позволяет улавливать эти соединения при температуре окружающей среды, а затем нейтрализовать до безопасных веществ при последующем прогреве каталитического блока автомобиля до 150–250°C. Этот подход может быть использован и для очистки промышленных сбросовых газов от летучих органических соединений. Катализаторы, разрабатываемые в ходе фундаментальных исследований, можно будет адаптировать под конкретную практическую задачу по очистке воздуха».

В пресс-службе отмечают, что химики ТГУ создают катализаторы для самых разных целей. Например, сейчас они создают новый класс каталитических материалов — фотокатализаторов, использующих солнечный свет. Их применение выгодно экономически, поскольку не требует высоких температур и давления. Главным условием действия таких материалов является наличие естественного света или его имитации. Фотокатализаторы могут стать основой для разработки новых подходов в энергосберегающей и экологически безопасной энергетике, переработке углеводородного сырья в ценные органические соединения, необходимые для химической, фармацевтической, пищевой и других отраслей промышленности.

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