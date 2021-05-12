Более 20 тысяч жителей Томской области подключили сервис «Гарантия Плюс» от «Ростелекома»

12 мая 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Свыше 20 тысяч абонентов «Ростелекома» в Томской области подключили услугу «Гарантия Плюс», которая действует на оборудование, приобретенное или взятое в аренду у провайдера. Только за первый квартал этого года опцией воспользовались более пяти тысяч томичей.

«Сегодня мы видим, что все больше наших клиентов пользуются сервисом “Гарантия Плюс”, и это не удивительно. Ведь опция расширяет перечень неисправностей, на которые не распространяется стандартная гарантия от производителя. Часто бывает, что домашние питомцы перегрызают провода, дети роняют приборы, соседи затапливают, мы проливаем чай на модем или просто происходит скачок напряжения в электросети и оборудование выходит из строя. Именно в таких непредсказуемых ситуациях можно не волноваться, что придется тратить деньги на покупку новых устройств. Достаточно просто позвонить в службу технической поддержки и рассказать о возникшей ситуации. Тогда специалисты “Ростелекома” в течение трех дней заменят неисправное оборудование на аналогичное», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Компания поменяет переставшие работать модемы, роутеры, IPTV-приставки, видеокамеры, которые были повреждены пользователем случайно или при чрезвычайных обстоятельствах. Застраховать аппаратуру абоненты «Ростелекома» могут за 30 или 45 рублей в месяц — опция подключается на каждую единицу оборудования и учитывается стоимость самого устройства. У клиента есть возможность оплачивать услугу ежемесячно со своего лицевого счета. Подключить сервис могут новые и действующие абоненты «Ростелекома».

Получить подробную информацию об услуге можно на сайте компании, в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома» и по бесплатному телефону 8 800 1000 800.

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