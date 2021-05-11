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В Томске введут одностороннее движение на ул. Лебедева

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Через неделю, 18 мая, в Томске будет введено одностороннее движение по ул. Лебедева на участке от пр. Комсомольского до дома по ул. Лебедева, 18 по направлению к ул. Киевской.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, на указанном участке в ближайшее время будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Томичей просят соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на установленные знаки.

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