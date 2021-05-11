Томский ТЮЗ покажет спектакль о суперкоте

Томский Обзор / Фото: 11 мая 2021 // Фото: vk.com/tomtuz

В субботу, 15 мая, на сцене ДНТ «Авангард» состоится премьера спектакля Томского ТЮЗа «Кот в сапогах» — супергеройской сказки по мотивам сюжета Шарля Перро и популярным комиксам. Режиссером постановки выступил Максим Ларин.

Как уточняют в пресс-службе театра, в основе спектакля лежит и классический сюжет, и современное представление о том, кем мог быть тот самый Кот в сапогах. По версии ТЮЗа, это супергерой, который обладает невероятными способностями. И бороться ему придётся не только с Людоедом, но и с его приспешниками.

«В тюзовском спектакле целая галерея антигероев, созданная постановочной командой по мотивам известных комиксов. А сценическое пространство, придуманное главным художником Томского ТЮЗа Анной Бубновой, будто переносит зрителей во вселенную Марвел», — говорится в сообщении.

Над спектаклем работали томский хореограф Алиса Чеботарёва и художник по свету Наталия Гара.

Роли исполняют Олег Стрелец, Игорь Савиных, Владимир Хворонов, Полина Курбатова, Аполлинария Мусинова, Иван Абрамов, Наталья Гитлиц, Мария Суворова, Анастасия Чеверс, Екатерина Костина, Ольга Ульяновская.

Первые показы супергеройской сказки пройдут 15 мая в ДНТ «Авангард» (ул. С.Лазо, 32). Начало в 11:00 и 14:00. Стоимость билетов — от 300 до 350 рублей.

Возрастной ценз спектакля — 6+

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