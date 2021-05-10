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За сутки в Томской области зарегистрировано 24 случая заболевания COVID-19

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция болезнь распространение За сутки в Томской области зарегистрировано 24 случая заболевания COVID-19

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 8 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 32 358 случаев заболевания коронавирусом. 31 315 заболевших выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,98.

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