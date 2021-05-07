Томичей приглашают принять участие в конкурсе, посвященном проблеме вырубки деревьев

Команда проекта «Город не бесит» запустила конкурс «Незеленый Томск», посвященный проблеме вырубки деревьев в городе. Принять участие приглашаются все неравнодушные к теме томичи.

«В Томске деревья массово и непрофессионально вырубают уже более 10 лет. Нет должных регламентов, нет строгого контроля, нет штрафов, нет понимания зон ответственности. Мы хотим обратить на это самое серьезное внимание», — отмечают организаторы конкурса.

Они также намерены призвать администрацию города начать решать эту проблему, а жителей — максимально ответственно реагировать на подобные рубки, замечать их и писать жалобы в профильные органы.

Для участия в конкурсе томичам необходимо снять срубленные насаждения, прислать фото на почту gorodnebesit@yandex.ru и, по желанию, написать обращение в администрацию. Снимки можно делать днем или ночью, концептуально или в стиле репортажной съемки, на профессиональную технику или на телефон. Главное, чтобы на фотографии было срубленное, кронированное, срезанное, подрезанное дерево или кустарник — все, что пострадало от непрофессиональной рубки или подрезки.

Итоги будут подведены 28 мая. Жюри выберет трех победителей, которые получат полезные книги, в том числе наше «Городское путешествие. Томск», так как «Томский Обзор» является одним из партнеров конкурса.

Все собранные фотографии, вместе с описанием изображенных на них вырубок, будут размещены на специальном сайте. Также на нем можно будет найти комментарии и реплики известных томичей, специалистов, блогеров и всех, кто готов высказаться. Предполагается, что сайт сайт станет временным срезом в истории города, показывающим, как выглядел Томск весной 2021 года, с чем он пытался бороться, какие очевидные проблемы пытался решать.

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