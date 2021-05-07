В Томской области на трассе Камаевка — Первомайское введут реверсивное движение

7 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В следующую субботу, 15 мая, на трассе Камаевка - Асино - Первомайское вводится реверсивное движение. В это время подрядчик приступит к устройству верхних слоев основания методом холодной регенерации, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Движение транспорта на отдельных участках автодороги Камаевка ‑ Асино ‑ Первомайское будет организовано с проездом по одной полосе в реверсивном режиме. Календарный график выполнения работ предусматривает временные ограничения движения на двух участках одновременно с максимальным временем ожидания транспорта 20-30 минут.

С 15 мая по 4 июня ограничение движения запланировано на участке протяженностью 2,4 км с 20-го по 22,4 км с максимальным временем ожидания 13 минут.

С 20 мая по 8 июня планируется ограничить движение на участке протяженностью 4,85 км с 30,5 по 35,35 км с максимальным временем ожидания 21 минута.

При благоприятных погодных условиях подрядчик планирует завершать работы на участках с опережением графика.

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