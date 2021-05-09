С Днем Победы поздравил ветеранов, тружеников тыла, жителей и гостей города директор Томского филиала Сибирской Сервисной Компании

9 мая 2021 / Партнерский материал / Фото: Владимир Дударев

Этот праздник особенный для каждого человека в нашей стране. Победа в Великой Отечественной войне потребовала огромного напряжения духовных и физических сил нашего народа. Вся страна встала против врага — на фронтах и в тылу.

День Великой Победы — это день памяти о подвиге советского народа и день благодарности каждому, кто сражался за свободу и счастливое будущее следующих поколений.

С каждым годом все дальше от нас трагические годы войны, ставшие для миллионов людей тяжелейшим испытанием на стойкость духа, мужество и безоговорочную веру в правое дело. Но сколько бы времени ни прошло, нельзя забывать героев, которым обязаны жизнью.

От имени коллектива Томского филиала Сибирской Сервисной Компании искренне желаю вам радости, здоровья, любви и заботы близких людей! Мирного неба всем нам!

Директор Томского филиала АО «ССК»

Андрей Кошелев

Сибирская Сервисная Компания

АО «Сибирская Сервисная Компания»

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Томский филиал АО «ССК»

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АО «Сибирская Сервисная Компания» — одна из наиболее значимых и успешных негосударственных российских компаний, 21 год предоставляющая широкий спектр услуг предприятиям нефтегазодобывающего комплекса. Член Международной Ассоциации Буровых Подрядчиков. ССК прочно занимает свою нишу на отечественном рынке, по оценкам разных лет, на ее долю приходится 6-8 процентов общего ежегодного объема бурения в Российской Федерации. Предприятие основано 1 февраля 2000 года. Сегодня АО «ССК» — семь подразделений и более четырёх с половиной тысяч профессионалов.

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