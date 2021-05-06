Еще два томских проекта вошли в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

Томский Обзор / Фото: 6 мая 2021 // Фото: tomsk.gov.ru

Ксения Ильченко с экскурсионным туром «По дороге в Изумрудный город» и Андрей Рюмин с проектом «Аниматроник. Живые истории» попали в финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Имена еще двух финалистов объявили на прошедшем в Тюмени полуфинале конкурса. За победу боролись 123 конкурсанта из 41 региона России. Ксения Ильченко представила на конкурс «Мастера гостеприимства» проект экскурсионного тура в Томск «По Дороге в Изумрудный город», предусматривающий организацию путешествия детей между городами Сибири с использованием железнодорожного транспорта в специально подготовленных вагонах с привлечением экскурсоводов, преподавателей, аниматоров.

Андрей Рюмин представил проект «Аниматроник. Живые истории», в рамках которого куклы из сибирского кедра будут рассказывать об объектах туристической инфраструктуры.

Напомним, ранее в финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» попала томичка Ирина Константинова с проектом QR-экскурсий по Томску.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Региональные полуфиналы в 2021 году проходят в шести городах России: Краснодар, Мурманск, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, Пермь.

Победители конкурса получат поддержку от учредителей номинаций, в этом году ими стали: Роскосмос, Росконгресс, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Русское географическое общество, авиакомпания «Россия», сеть отелей Azimut, Национальная академия гостеприимства, Федеральное агентство по туризму, Федеральное агентство по туризму и правительство Мурманской области, муниципальный округ Анапа и Международный этногастрономический центр, Клуб инвесторов туриндустрии, комитет по туризму города Москвы.

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