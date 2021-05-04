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Проект QR-экскурсий по Томску вошел в финал Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

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Проект томички Ирины Константиновой из Томска вошел в финал Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», полуфинал которого проходил в Петропавловске-Камчатском 23 и 24 апреля.

Как сообщается на сайте Томского отделения Российского географического общества, проект Ирины — QR-квест по Томску «Штрихи города». Это своеобразный формат городской экскурсии, целью которой является привлечение молодежи к посещению достопримечательностей. Он подразумевает знакомство с городом и легенду, которой туристы смогут следовать, используя QR-коды и собственные мобильные телефоны.

«Город у нас студенческий, каждый пятый в Томске — студент. А молодежи не очень интересны стандартные экскурсионные форматы: их интересует digital, гаджеты, — поделилась Ирина, — именно поэтому родилась идея данного проекта».

В полуфинале свои проекты представили 40 конкурсантов из 24 регионов России. На протяжении двух дней участники решали региональные кейсы, презентовали свои проекты в сфере туризма и боролись за выход в финал.

«Все проекты очень интересные и достойны победы. Особенно мне запомнился проект Павла Санникова из Иркутска — глэмпинг на Байкале. Летом — это шатры, а зимой — домики, выполненные из байкальского снега и льда. Он тоже прошел в финал, как и наш проект QR-квеста», — делится впечатлениями Ирина.

Финал конкурса «Мастера гостеприимства», на котором Ирина Константиновна будет представлять Томск, состоится в июне в Нижнем Новгороде.

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