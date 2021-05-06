На томского полицейского, ударившего иностранца в миграционном центре, завели уголовное дело

6 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Томские следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел днем 27 апреля в томском миграционном центре на ул. Пролетарской, 33. Здесь сотрудник полицейский без всяких оснований ударил иностранного гражданина по лицу и пнув по ноге. Информация о произошедшем была размещена в интернете.

В результате проверки в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: