На томского полицейского, ударившего иностранца в миграционном центре, завели уголовное дело
Томские следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Инцидент произошел днем 27 апреля в томском миграционном центре на ул. Пролетарской, 33. Здесь сотрудник полицейский без всяких оснований ударил иностранного гражданина по лицу и пнув по ноге. Информация о произошедшем была размещена в интернете.
В результате проверки в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения).
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.
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