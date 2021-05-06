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Томич выиграл более 9 млн рублей в лотерею

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Накануне, 5 мая, один из жителей Томска выиграл суперприз государственной лотереи «12/24».

Как сообщают в «Столото», выигрыш томича в 8 214 тираже составил 9 308 124 рублей. Победитель пока еще не объявился. Известно лишь, что счастливчик купил билет на сайте за 60 рублей и угадал все числа выигрышной комбинации: 16, 6, 14, 21, 19, 24, 10, 2, 8, 22, 4, 11.

По правилам быстрой лотереи «12/24» участники отмечают 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного. Тиражи лотереи проходят каждые 15 минут, кроме технических перерывов.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года три томича стали миллионерами после покупки лотерейных билетов в почтовых отделениях.

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