В Томске могут уменьшить норматив парковочных мест в новом микрорайоне на ул. Федоровского

Томский Обзор / Фото: 5 мая 2021 // Фото: Владимир Дударев

Количество парковочных мест на одну квартиру в новом микрорайоне на ул. Федоровского в Томске могут уменьшить до 0,7 машино-места. Такую рекомендацию главе города дала комиссия по землепользованию и застройке городской администрации.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, сейчас в Томске действует норматив 1 квартира на 1 машино-место. Предлагаемые изменения вызваны сложной геометрической конфигурацией земельного участка и особенностями рельефа местности с большими перепадами высот.

"Организовать здесь стоянки и парковочные места по действующему нормативу чрезвычайно трудно", - говорится в сообщении.

Участок по ул. Федоровского предоставлен ОГКУ «Облстройзаказчик» для строительства жилья по программе переселения жителей Томска из аварийного жилого фонда. Предполагается построить здесь многоквартирные дома площадью 138 тыс. кв. м, рассчитанных на 4 600 человек.

Члены комиссии единогласно поддержали изменение предельных параметров по парковочным местам в этом микрорайоне.

«Социальная значимость реализующегося на территории этого земельного участка проекта жилищного строительства очевидна. Здесь будут построено жилье для горожан, которые давно мечтают переселиться из своих ветхих и аварийных домов в новые благоустроенные квартиры. Решение комиссии позволяет значительно продвинуться к воплощению в жизнь этой мечты», - отметил председатель комиссии по землепользованию и застройке, заместитель мэра Томска по архитектуре и строительству Алексей Макаров.

Комиссия приняла также рекомендовала главе города внести изменения в Правила землепользования и застройки, позволяющие перевести из условно разрешенных в основные виды использования земельных участков для территориальных зон ЖИ-1 и ЖИ-2 объекты капитального строительства, связанные с общественным питанием, деловым управлением и гостиничным обслуживанием. Эти изменения станут дополнительным стимулом для дальнейшей реализации муниципального проекта по сохранению деревянного зодчества «Дом за рубль».

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