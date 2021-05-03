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Еще 23 случая COVID-19 зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 23 новых случая заболевания коронавирусом. 10 заболевших выздоровели, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 32 196 случаев заболевания COVID-19. 31 205 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,97.

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