В Томске начали применять термоабляцию для лечения рака

4 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения

В Томский онкологический диспансер поступил аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции. Оборудование, стоимостью 3,6 млн рублей, было приобретено за счет федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает региональный департамент здравоохранения.

Аппарат позволяет проводить лечение без разреза тканей. Во время операции в патологическую зону внедряют электрод небольшого диаметра. Манипуляция занимает примерно 15 минут, во время процедуры применяется кратковременная анестезия. Скорость воздействия также позволяет пациентам испытывать минимум боли и восстанавливаться в течение суток.

«С помощью нового оборудования уже проведены несколько операций. Для повышения квалификации сотрудники эндоскопического отделения онкодиспансера прошли мастер-класс под руководством заведующего отделением оперативной эндоскопии Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова», — прокомментировал и.о. главного врача Томского областного онкологического диспансера Максим Грищенко.

Радиочастотная абляция — это удаление патологически измененных тканей выжиганием электрическим током определенной частоты — радиочастоты. Ток создается электрическим генератором, а подается к патологическому участку внутри органа по электроду, форма которого определяется технической задачей и размером новообразования.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: