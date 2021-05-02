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На Кузовлевском тракте в Томске загорелись отходы лесопиления и нефтешламы

Происшествия, Томские новости, пожар горит огонь сводка жесть Томска На Кузовлевском тракте в Томске загорелись отходы лесопиления и нефтешламы

Накануне, 1 мая, в Томске на Кузовлевском тракте произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 12.38. На открытой территории горели отходы лесопиления и нефтешламы в металлических бочках на площади 150 кв. метров.

Возгорание удалось ликвидировать в 16.08. На месте работали 5 единиц техники и 23 человека.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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