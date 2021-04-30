В Томске создали мультимедийный проект о клещах

Управление информационной политики Томского государственного университета, ученые Биологического института ТГУ, сотрудники СибГМУ и регионального управления Роспотребнадзора создали мультимедиа-проект «Маленький. Плохой. Злой». В нем собрана экспертная информация о клещах, их повадках, а также необходимые данные, которые помогут защитить себя и домашних животных от клещевых инфекций, сообщает пресс-служба вуза.

Укусам клещей ежегодно подвергаются сотни тысяч россиян — и немалая часть заражается клещевым энцефалитом, болезнью Лайма и другими опасными инфекциями. Причина кроется не только в том, что на территории половины российских регионов обитают иксодовые клещи, но и в том, что многие люди очень мало о клещах знают. Более того, клещи, пожалуй, самый популярный субъект животного мира, вокруг которого циркулирует множество мифов, что также идёт во вред населению.

«Давно известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить, поэтому в качестве общероссийской профилактической меры мы решили подготовить спецпроект по клещам, — говорит автор проекта, журналист пресс-службы ТГУ Елена Фриц. — То, что такая инициатива появилась именно в ТГУ, — не случайно. Томский госуниверситет — первый вуз, который появился на огромной территории от Урала до Дальнего Востока, в мае он отметит свой 143-й день рождения. За эти время учёные, занимающиеся исследованием Сибири, накопили огромный объём знаний о флоре и фауне этого макрорегиона. Часть научной информации — о клещах — представлена в нашем проекте».

По словам разработчиков проекта, датой его старта намеренно выбран конец апреля, поскольку во время майских праздников массовый выезд людей на природу традиционно совпадает с началом активности клещей. Проект «Маленький. Плохой. Злой» знакомит читателей не только с повадками клещей, но и рассказывает об их любимых местах обитания, способах охоты, о том, что у этих представителей паукообразных есть свои «слабые» места, и многом другом.

Большой блок посвящён защите домашних животных, поскольку именно они нередко становятся первым объектом нападения клеща и довольно быстро «доставляют» его хозяину.

«Дизайнер и художник, работавшие над этим проектом, постарались использовать разнообразные формы подачи, чтобы сделать восприятие информации максимально удобным, — отмечает куратор проекта, сотрудник пресс-службы ТГУ Ксения Акентьева. — Мы надеемся, что читатели оценят эту работу, а наши коллеги из других регионов России помогут донести важную информацию до максимального количества людей, чтобы весна и лето были для россиян временем не только приятным, но и безопасным».

Напомним, в этом сезоне первое присасывание клеща в Томской области было зарегистрировано в начале апреля.

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