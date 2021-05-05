В Томской области выбрали лучшие проекты по охране труда

Среди конкурсантов - студенты ТПУ, ТУСУРа, ТГАСУ, Томского лесотехнического техникума, а также представители предприятий и организаций области. Всего на конкурс было представлено 20 работ.

В номинации «Лучший студенческий проект по охране труда 2021 года» среди образовательных организаций призерами стали Валерия Пилина с проектом «Влияние пандемии на студентов и преподавателей ТУСУРа», Екатерина Савченко «Совершенствование системы экологической безопасности на нефтегазодобывающем объекте» (ТПУ), а также Никита Киселев и Евгений Ли «Разработка предложений по снижению рисков работ на линиях электропередачи» (ТГАСУ).

Среди предприятий и организаций Томской области в числе победителей АО «ТОМЗЭЛ» и организации ООО «Газпром трансгаз Томск».

«Конкурс проходит ежегодно, и количество участников стабильно высокое. На одной площадке экспертизу своих проектов проходят как студенты, так и опытные специалисты. В дальнейшем опыт и тех, и других можно соединять и выводить на практику. Тематики проектов самые разнообразные – цифровая трансформация промышленной безопасности, ликвидация последствий ЧС, оценка рисков профессиональных заболеваний и другие», – отметила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

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