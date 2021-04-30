Еще шесть человек скончались от коронавирус в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 23 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 25 человек. Шестеро заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, инсульт, инфаркт миокарда, хроническая ишемия головного мозга и др. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 32 124 случая заболевания COVD-19, 31 140 заболевших выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,02.

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