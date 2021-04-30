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В Томской области судебные приставы доставили больного туберкулезом в диспансер

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Жителя Томского области, больного туберкулёзом, принудительно привезли в диспансер, так как добровольно исполнять требование врачей он отказывался, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

31-летний мужчина состоит на учете в Областной клинической туберкулезной больнице. Поскольку требование врачей о прохождении лечения больной проигнорировал, фтизиопульмонологический центр обратился с иском в суд о принудительной госпитализации гражданина, представляющего угрозу для здоровья окружающих, на срок 20 месяцев.

Судебные приставы неоднократно выезжали на адрес проживания должника, однако застать его поначалу не удавалось. Обнаружить его удалось с помощью участкового уполномоченного полиции. Больной категорически отказывался ехать в медучреждение, однако пристав разъяснил, что его придется доставить в больницу принудительно, а в случае неповиновения служитель закона вправе привлечь должника к административной ответственности.

В Областную клиническую туберкулезную больницу на лечение гражданин был доставлен принудительно, на машине скорой медицинской помощи в сопровождении судебных приставов.

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