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Пожарные эвакуировали 23 человека из горящего дома в Томске

Происшествия, Томские новости, пожар горит огонь сводка Пожарные эвакуировали 23 человека из горящего дома в Томске

Накануне вечером, 29 апреля, в Томске загорелся пятиэтажный панельный жилой дом по ул. Учебная, 3/2, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 21.36. К приезду первого подразделения горела квартира на первом этаже, в подъезде было сильное задымление. Пожарные по трехколенной лестнице спасли из квартиры выше троих человек, в том числе и грудного ребенка. Из подъезда звенья газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств (маски, в которые подается воздух) спасли 20 человек.

В результате пожара 26 летняя девушка получила легкое отравление продуктами горения, от госпитализации отказалась.

Возгорание удалось ликвидировать в 22.02. В результате на первом этаже в одной из комнат трехкомнатной квартиры обгорели вещи, закоптились стены. В квартире на втором этаже обгорели плинтусы. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

На месте работали 32 человека, 7 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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