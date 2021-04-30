Возобновляется курсирование пригородных поездов на участке Томск — Басандайка

30 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Завтра, 1 мая, на участке Басандайка – Томск-1 возобновляется курсирование пригородных поездов №6096 сообщением Басандайка – Томск-1 и №6095 сообщением Томск-1 – Басандайка.

Как уточняют в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», поезд №6096 Басандайка – Томск-1 отправится в 21:50, прибудет в 22:58. Поезд №6095 сообщением Томск-1 – Басандайка будет отправляться в 23:30, прибытие в 00:35. Указано местное время.

Более подробную информацию о расписании движения электропоездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте пригородной компании, по телефону диспетчера 8-800-700-2501 (звонок бесплатный), а также в пригородных железнодорожных кассах.

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