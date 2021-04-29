«Сибагро» - самый привлекательный работодатель в сфере АПК России в 2021 году

29 апреля 2021 / Пресс-служба АО «Сибирская Аграрная Группа» / Фото: Пресс-служба АО «Сибирская Аграрная Группа»

Компания «Сибагро» стала самым привлекательным работодателем среди российских агропромышленных компаний по результатам исследования Randstad Employer Brand Research – его инициировала международная стаффинговая компания Ancor. Жители страны оценивали привлекательность крупнейших (по числу рабочих мест) компаний-работодателей в 26 сферах экономики.

- Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей жизни, ведь такие компании, как наша, отвечают за продовольственную безопасность страны, - говорит директор по персоналу Алина Козырева. - Согласно результатам данного исследования, нашу профессиональную сферу люди выбирали из-за трех критериев: финансовой стабильности, хорошей репутации и безопасной рабочей среды во время пандемии. Наш пример это подтверждает: предприятия компании в 2020 году мобильно перестроили производственные процессы, что не только позволило сохранить рабочие места и зарплаты, но и развиваться дальше.

«Сибагро» ежегодно проводит собственное исследование внутри компании, оценивая лояльность и удовлетворенность сотрудников. В 2020 году уровень лояльности персонала составил 82% (вырос на 3% по сравнению с 2019 годом), а удовлетворенность - 90%. Ежемесячная текучесть персонала составляет не более 3, 2 % (на момент публикации).

Предприятия компании расположены в 8 регионах Сибири, Урала и Центральной России. В команде «Сибагро» трудится 13 000 человек.

Подробнее об исследовании Randstad Employer Brand Research можно узнать здесь.

«Сибагро» — агропромышленная федеральная компания, специализирующаяся на производстве свинины, колбас, деликатесов, курицы и яйца. В состав входят 13 производственных предприятий в Томской, Новосибирской, Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Белгородской областях, Красноярском крае и республике Бурятия - это 8 свинокомплексов, 4 мясокомбината и птицефабрика. Общий земельный фонд составляет 237 тысяч га – это позволяет выращивать с/х культуры для производства собственных комбикормов. Объемы производства: 1,4 миллиона голов свиней, 237 тысяч тонн свинины в год.

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