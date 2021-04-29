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Новым председателем томского облизбиркома стал экс-глава регионального департамента по государственно-правовым вопросам

Выборы, Томские новости, избирком выборы избирательная комиссия Новым председателем томского облизбиркома стал экс-глава регионального департамента по государственно-правовым вопросам

Члены избирательной комиссии Томской области на заседании в четверг избрали главой областного избиркома Ростислава Радзивила, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на члена облизбиркома Виктора Тищенко.

«За кандидатуру Радзивила проголосовали 12 членов избирательной комиссии из 14», — сказал Тищенко.

Он уточнил, что срок полномочий нового главы облизбиркома — до июня 2023 года.

Кандидатура Радзивила на пост члена томского избиркома с правом решающего голоса была согласована Центральной избирательной комиссией после того, как 1 марта в отставку ушел Эльман Юсубов, руководивший облизбиркомом с 2008 года.

По данным обладминистрации, Радзивил возглавлял департамент по государственно-правовым вопросам администрации Томской области. Ранее он работал в органах прокуратуры, в обладминистрации трудится с 2004 года.

В сентябре 2021 года в Томской области пройдут выборы депутатов Госдумы РФ и депутатов Законодательной думы региона.

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