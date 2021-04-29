В майские праздники отделения Почты России в Томской области изменят график работы
В ближайшие праздники, 1 и 9 мая, в отделениях Почты России в Томской области будут выходными, сообщает пресс-служба регионального УФПС.
Накануне праздников, 30 апреля и 8 мая, почтовые отделения всех классов закроются на час раньше. 2 мая они будут работать по обычному графику. 3 мая отделения Почты России примут клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая отработают за воскресенье. С 4 по 7 мая почтовики в Томской области будут работать в обычном режиме.
В сообщении отмечается, что для некоторых сельских отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.
Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.
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