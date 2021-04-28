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Два многоквартирных дома в Томске проверяют на наличие взрывных устройств — источник

Происшествия, Томские новости, взрыв бомба терракт Два многоквартирных дома в Томске проверяют на наличие взрывных устройств — источник

Сразу два сообщения о подозрительных предметах в жилых многоквартирных домах Томска поступило в правоохранительные органы в среду вечером, сообщает агентство «Интерфаксу-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«В настоящее время полиция работает в микрорайоне „Северный парк“ и на улице Мичурина. Поступили сообщения о подозрительных предметах в многоквартирных домах», — сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

В пресс-службе управления МВД по Томской области агентству сообщили, что информация о проверках уточняется.

В соцсетях очевидцы также сообщают, что по улице Мичурина, 43/1 работает кинолог с собакой.

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