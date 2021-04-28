Томских студентов приглашают принять участие в «Свидании с работой»

28 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В четверг, 29 апреля, с 15:00 до 18:00 в Кадровом центре «Работа России» студенты томских вузов пройдут собеседование с работодателями региона, сообщают организаторы.

Встреча состоится в рамках «Свидания с работой» — нового совместного проекта областного департамента труда и занятости населения и Томского государственного университета.

Уже в первой встрече примут участие работодатели из разных сфер деятельности: IT, производство продуктов питания, ритейл, образование, промышленная сфера, рестораны и кафе, благотворительность и консалтинг (представители компаний «Сибур», «Лама», «МТС банк», «Элеси», «Smart World», АО «ТомскЭнергосбыт» и др).

При регистрации на мероприятие студенты отправляют резюме, позволяя работодателям заранее ознакомиться с кандидатами и подготовить для них вопросы. За два дня до собеседования им предложили пройти мастер-класс по теме «Секреты резюме и прохождение первого собеседования» от экспертов кадрового центра «Работа России» (пр. Фрунзе 103, 1 этаж).

Студенты смогут найти варианты прохождения стажировок и практик, а также возможности для трудоустройства как на постоянной основе, так и на период летних каникул. Встреча с работодателями будет проходить в формате «экспресс-свиданий»: за три минуты обе стороны должны показать свои преимущества.

Мероприятие является частью регионального проекта « Карьера в Сибири»

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