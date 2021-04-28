18+
18+

Томских студентов приглашают принять участие в «Свидании с работой»

Работа, Работа в Томске, Томские новости, работа в Томске работа вакансии Томских студентов приглашают принять участие в «Свидании с работой»

В четверг, 29 апреля, с 15:00 до 18:00 в Кадровом центре «Работа России» студенты томских вузов пройдут собеседование с работодателями региона, сообщают организаторы.

Встреча состоится в рамках «Свидания с работой» — нового совместного проекта областного департамента труда и занятости населения и Томского государственного университета.

Уже в первой встрече примут участие работодатели из разных сфер деятельности: IT, производство продуктов питания, ритейл, образование, промышленная сфера, рестораны и кафе, благотворительность и консалтинг (представители компаний «Сибур», «Лама», «МТС банк», «Элеси», «Smart World», АО «ТомскЭнергосбыт» и др).

При регистрации на мероприятие студенты отправляют резюме, позволяя работодателям заранее ознакомиться с кандидатами и подготовить для них вопросы. За два дня до собеседования им предложили пройти мастер-класс по теме «Секреты резюме и прохождение первого собеседования» от экспертов кадрового центра «Работа России» (пр. Фрунзе 103, 1 этаж).

Студенты смогут найти варианты прохождения стажировок и практик, а также возможности для трудоустройства как на постоянной основе, так и на период летних каникул. Встреча с работодателями будет проходить в формате «экспресс-свиданий»: за три минуты обе стороны должны показать свои преимущества.

Мероприятие является частью регионального проекта « Карьера в Сибири»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Житель Асина предпочитал платить алименты малыми суммами и накопил долг в 80 тыс. рублей

23 апреля 2021
Томские новости

Супруга обвиняемого в коррупции мэра Томска признала в суде вину в том, что ударила правоохранителя при обыске

30 марта 2021
Томские новости

Сотрудников томского отделения «Единой России» эвакуировали из-за сообщения о минировании

21 апреля 2021
Томские новости

Томич создал интерактивную карту подвоза воды

23 апреля 2021
Томские новости

Томские ученые создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи

15 апреля 2021
Томские новости

Томские власти призвали крупный бизнес профинансировать восстановление исторических домов

16 апреля 2021
Томские новости

Проект томички, посвященный деревянному зодчеству, стал лауреатом всероссийской премии «Headliner года»

13 апреля 2021
Томские новости

Томские ученые помогли получить первый «плоский» плазмонный крючок для высокоскоростных микросхем

31 марта 2021
Томские новости

Томские коммунальщики прочищают дренажные системы и ливневки

6 апреля 2021
Комментарии для сайта Cackle