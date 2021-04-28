Томский филиал «Ростелекома» поддержал областной конкурс рисунков

28 апреля 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В Томске 22 апреля подвели итоги заочного областного конкурса рисунков «Путь в космос», посвященного 60-летию первого полета человека в космос. «Ростелеком» выступил партнером мероприятия, организованного Томской областной универсальной научной библиотекой им. А. С. Пушкина.

К участию в конкурсе приглашались школьники и студенты Томской области в трех возрастных группах. Ребятам было предложено нарисовать и отправить рисунок на электронный адрес куратора проекта. На суд жюри было представлено 365 работ в трех номинациях: графика, живопись и компьютерная графика.

«Организуя это мероприятие, которое проходит в рамках “Года науки и технологий” в России, мы хотели привлечь внимание ребят к науке, пробудить интерес к книгам и фильмам, посвященным космосу. Ведь прежде чем рисовать на заданную тему, необходимо изучить ее, собрать нужную информацию, почитать. Благодарим компанию “Ростелеком” за поддержку и предоставленные призы участникам конкурса», — рассказала заместитель директора по культурно-просветительской и проектной работе Томской областной библиотеки им. А. С. Пушкина Ольга Федотова.

«Ростелеком» предоставил шесть сертификатов на бесплатное пользование образовательным сервисом «Лицей» на один месяц. Призы получат победители в средней и старшей возрастной группе. Посмотреть и ознакомиться с работами участников можно в группе сектора литературы по искусству в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы с готовностью поддержали творческий конкурс, который помогает выявить одаренных и креативных молодых людей. Возможно именно им предстоит стать будущими исследователями, инженерами, специалистами в IT-сфере. Компания “Ростелеком” активно внедряет цифровые технологии во все сферы жизни и заинтересована в талантливой молодежи», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Ростелеком. Лицей» — это образовательный сервис для учащихся и их родителей, который объединяет уроки по всей школьной программе. В апреле на платформе появилось три новых курса: по физике, химии и науке о данных. Учебные материалы разработаны авторитетными преподавателями для ребят, но и взрослым они также будут интересны. Заниматься можно в удобное время, для этого нужен только интернет.

Узнать более подробную информацию об онлайн-сервисе «Ростелеком. Лицей» можно на сайте lc.rt.ru и по номеру 8 800 350 03 35.

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