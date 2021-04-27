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В детсадах Томской области с 4 по 7 мая будут работать дежурные группы

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В нерабочие дни с 4 по 7 мая в Томской области детей, посещающих муниципальные детские сады, будут принимать в дежурных группах, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В них попадут дети, чьи родители в эти дни будут работать.

«Сейчас в детских садах проходит опрос родителей по графику их занятости, чтобы спланировать необходимое количество дежурных групп в каждом учреждении», - прокомментировала начальник областного департамента общего образования Ирина Грабцевич.

Департамент общего образования Томской области и муниципальные органы управления образования будут работать в штатном режиме, для родителей будут организованы горячие линии: Томск (3822) 90-99-56, Томский район (3822) 90-13-12, Северск (3823) 78-17-54.

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