Повышение уровня воды в Оби привело к переливу дороги в Томской области

26 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС Томской области

В Томской области в результате повышения уровня воды в Оби произошел перелив автодороги Иштан — Никольское в Кривошеинском районе, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Уровень воды в Оби в районе села Никольское повысился за сутки на 93 см и составляет 940 см при опасной отметке 864 см (превышение на 76 см).

«Протяженность перелива составляет 30 метров, глубина — 30 сантиметров. Транспортное сообщение сохраняется. Жизнеобеспечение населения села Никольское не нарушено», — говорится в сообщении.

На остальных гидропостах уровни воды не превышены (запасы от 99 см в Молчаново до 676 см в селе Александровское Александровского района).

Кромка ледостава на Оби находится в районе села Соколовка Молчановского района. Ожидается дальнейшее вскрытие реки в границах муниципального образования.

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