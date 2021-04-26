Первый лесной пожар ликвидировали в Томской области
В субботу, 24 апреля, в Томской области ликвидирован первый в этом сезоне лесной пожар. Он произошел на территории Ягодинского участкового лесничества в Асиновском районе, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Причина возгорания – традиционное для весеннего сезона сжигание сухой травы. Сельскохозяйственный пал, пущенный местными жителями, охватил площадь 7 га. В тушении были задействованы 6 работников пожарно-химической станции, трактор и пожарная машина.
«Неконтролируемый огонь стремительно перекинулся на лес. Тушение работники лесной охраны проводили на площади 3,4 га», - сообщил начальник отдела охраны и защиты лесного фонда Максим Егоров.
В прошлом году первый лесной пожар также произошел в Асиновском районе.
В случае обнаружения возгораний следует звонить по телефону прямой линии лесной охраны 8 800 100 94 00 (звонок бесплатный).
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