Первый лесной пожар ликвидировали в Томской области

26 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В субботу, 24 апреля, в Томской области ликвидирован первый в этом сезоне лесной пожар. Он произошел на территории Ягодинского участкового лесничества в Асиновском районе, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Причина возгорания – традиционное для весеннего сезона сжигание сухой травы. Сельскохозяйственный пал, пущенный местными жителями, охватил площадь 7 га. В тушении были задействованы 6 работников пожарно-химической станции, трактор и пожарная машина.

«Неконтролируемый огонь стремительно перекинулся на лес. Тушение работники лесной охраны проводили на площади 3,4 га», - сообщил начальник отдела охраны и защиты лесного фонда Максим Егоров.

В прошлом году первый лесной пожар также произошел в Асиновском районе.

В случае обнаружения возгораний следует звонить по телефону прямой линии лесной охраны 8 800 100 94 00 (звонок бесплатный).

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