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В Томске неизвестная угрожала взорвать здание обладминистрации

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Сегодня утром, 26 апреля, в Томске женщина с сумкой и двумя пакетами угрожала взорвать здание администрации Томской области, сообщили Томскому Обзору очевидцы:

«Какая-то женщина сначала на льду стояла орала, что взорвет. А потом она зашла в здание Белого дома, стоит между стеклами».

На месте работают сотрудники экстренных служб, в том числе и кинологи с собаками. Здание оцеплено, ДПС разворачивает подъезжающие автомобили.

В то же время, части сотрудников администрации уже разрешено войти в здание.

В пресс-службе регионального УМВД Томскому Обзору сообщили, что информация уточняется.

Фото: Мария Дударева

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