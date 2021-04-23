Предложение сотрудника «Томскнефти» позволит втрое сократить срок ремонта горизонтальных скважин

23 апреля 2021 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Истинным мастерством в любом деле — будь то возвышенная сфера искусств или вполне земной технологический процесс — считается способность не просто безупречно скопировать эталонный образец, но и усовершенствовать его. Оценивая идею заместителя начальника десятого цеха добычи «Томскнефти» Валентина Кадушкевича с этой позиции, можно смело утверждать: вот оно, истинное мастерство.

Реализация рационализаторского предложения заместителя начальника ЦДНГ-10 Валентина Борисовича Кадушкевича была намечена ещё на 2020 год, однако по понятным причинам «большой старт» пришлось на время отложить. И вот, наконец, идея близка к воплощению. Как только завод-изготовитель поставит необходимое оборудование, новинка пойдёт в тираж.

— В целом для меня это уже не первый опыт, — признаётся Валентин. — Над доведением конструкций довелось потрудиться, ещё когда работал в супервайзинге на Игольском месторождении. Тогда как раз начали активно бурить скважины с горизонтальным окончанием, и в ходе эксплуатации возник ряд вопросов: оборудование при так называемых «полётах» было довольно сложно извлекать из забоя при заклинивании. Мы с коллегами тогда решили применить техническое ноу-хау — противополётную заглушку.

Свою идею новаторы официально не оформляли, просто проверили в деле, и тиражировали успешный опыт по всем цехам. А со временем задались целью решить и другой вопрос: сократить время и стоимость работ по ликвидации аварий из-за заклинивания оборудования на «горизонталках». Вопрос весьма актуальный, поскольку подобный ремонт — дело хлопотное: для осуществления множества операций под большим весом требуется дополнительное привлечение подрядчиков, участие геофизиков, да и «улетевшая» подвеска извлекается из скважины кусками и с большим трудом. На подобные манипуляции может уходить до 300 часов!

— Мы с коллегой Алексеем Анатольевичем Войцеховским не раз над этим думали, обсуждали, прикидывали разные варианты. И вот пришла мысль: а что, если использовать в компоновке безопасный натяжной переводник? Это оборудование широко применяется в бурении, а мы попробуем использовать при эксплуатации горизонтальных скважин, — продолжает В.Б.Кадушкевич. — Идея оказалась очень продуктивной. При заклинивании БНП «размыкает» конструкцию: теперь всю основную подвеску с оборудованием мы без особых проблем вытаскиваем, а в забое остаётся только часть переводника и противополётная заглушка. Её можно легко разбурить и извлечь. Или вообще оставить: она не нарушает сообщение с пластом и не помешает дальнейшей эксплуатации скважины.

Разумеется, суммарный эффект от реализации проекта нельзя высчитать максимально точно, поскольку ликвидация аварий на скважинах — дело индивидуальное. Но в среднем применение переводника позволит сократить время на ликвидацию подобных аварий втрое. Кроме, того, позволит обойтись без дополнительных услуг специализированных подрядных организаций и существенно снизить потери добычи из-за простоя «приболевшей» скважины. Планируемый экономический эффект от применения БНП даже на 10 скважинах за три года составит почти 10 миллионов рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: