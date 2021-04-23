Инновационная экосистема Томской области станет предметом обсуждения в рамках Startup Tour 2021

23 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Всероссийский Startup Tour пройдет в Томске 26 апреля при поддержке Центра инновационного развития и администрации Томской области. Обсудить условия возникновения в регионе технологических проектов и оценить работы участников конкурса стартапов можно будет онлайн на сайте startup - tour . ru .

В рамках Startup Tour пройдет панельная дискуссия «Экосистема Томской области. От пилотирования до цифровизации» с участием Председателя Фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, заместителя губернатора Томской области по экономике Андрея Антонова, Генерального директора VEB Ventures Олега Теплова, директора Центра цифрового развития Агентства стратегических инициатив Веры Адаевой, директора Центра инновационного развития Томской области Ирины Халецкой, директора по науке, технологиям и образованию Фонда «Сколково» Александра Фертмана, директора Школы инженерного предпринимательства Томского политехнического университета Александра Осадченко и директора Инжинирингового химико-технологического центра Алексея Князева.

Ирина Халецкая, директор Центра инновационного развития Томской области: «Регион с мощным научно-образовательным комплексом и высоким инновационным потенциалом просто обязан был сформировать эффективную экосистему поддержки стартапов. Все инструменты развития у нас отлично выполняют свои задачи, а самое главное — нам есть с кем работать: в области более 1000 технологических компаний, каждый год появляются новые „звезды“».

Программа Startup Tour включает ряд образовательных сессий для стартаперов. Председатель Совета директоров Skolkovo Ventures Пекка Вильякайнен расскажет, что необходимо для создания по-настоящему успешной международной компании, а директор Центра современных коммуникаций ВШГУ РАНХиГС Лариса Катышева назовет ошибки, которые технологические предприниматели, по мнению инвесторов, чаще всего допускают в своих презентациях.

Пекка Вильякайнен, Председатель Совета директоров Skolkovo Ventures: «Многие убеждены, что бизнес, независимо от того, международный он или нет, выглядит одинаково. Я считаю, что это не так. Каждый томский предприниматель, который намерен завоевать мировые рынки, должен с самого первого дня понимать, что происходит не только в его городе и в стране, но и в мире в целом. Глобальные проекты возникают, если мыслишь глобально».

В полуфинал конкурса Startup Tour вышли 15 команд из Томска, Якутска, Тюмени, Новосибирска, Владивостока, Хабаровска, Перми, Санкт-Петербурга и Нориджа (Великобритания). 21 апреля они представят жюри свои технологические проекты в треках «Информационные технологии», «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» и «Индустриальные и энергетические технологии». Трем финалистам достанутся приглашения на самую масштабную стартап-конференцию в России и СНГ Startup Village. Победитель получит главный приз в размере 300 тысяч рублей.

Startup Tour — самый масштабный проект в России, направленный на развитие культуры технологического предпринимательства и выявление в регионах перспективных инновационных стартапов. С 2011 года он побывал более чем в 100 городах, эксперты рассмотрели свыше 15 000 заявок, поданных на конкурс. В 2021 году Startup Tour пройдет онлайн, охватив восемь городов — Тверь, Уфу, Самару, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Краснодар, Томск, Мурманск. Организаторы мероприятия — Фонд «Сколково» и АНО «Сколково Форум». Участие бесплатное.

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