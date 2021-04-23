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При пожаре в томской деревне погиб человек

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Минувшей ночью, 23 апреля, в деревне Халдеево Томского района загорелся 2-квартирный брусовой жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по ул. Пролетарская поступило в 2.02. До приезда пожарных из квартиры соседи эвакуировали из квартиры тело погибшего мужчины.

Возгорание удалось ликвидировать в 2.33. В результате в 3-комнатной квартире в комнате 3х3 мера обгорели стены и диван. Площадь пожара составила 7 кв.метров.

Причина возгорания устанавливается.



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