В Томской области приняли закон о капремонте малоквартирников

Томский Обзор / Фото: 22 апреля 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

На прошедшем сегодня, 22 апреля, 57 заседании Законодательной Думы Томской области парламентарии во втором чтении приняли изменения в региональный закон «О капремонте многоквартирников».

Законом предлагается исключить из программы капитального ремонта дома, в которых имеется менее 5 квартир. Как правило, собственники таких помещений реализуют непосредственный способ управления и, зачастую, проводят капрмонт собственными силами и, в связи с этим, воспринимают плату региональному оператору, как «налог за капремонт».

Согласно новому закону, в случае исключения таких домов из региональной программы капитального ремонта, внесенные в фонд капремонта средства собственников малоквартирных домов будут им возвращены.

Проект был разработан для приведение регионального законодатльства в соответствие Жилищному кодексу РФ. 25 февраля 2021 года депутаты приняли закон в первом чтении. Однако на тот момент у депутатов остались некоторые вопросы.

«Мы дополнили проект закона, который ранее был внесен пунктом, что те дома, которые получили капремонт должны остаться в программе и дальше производить оплату в фонд капитального ремонта. Это будет логично, — отметил председатель комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов.

Он также уточнил, что в Томской области всего три объекта, попадающих под этот аспект закона: они располагаются в Томске, Бакчаре и Колпашеве.

«Плата определяется фондом капремонта. Она не изменится для людей, которые останутся в программе. Но период осуществления платы при том начислении, которые имеют эти дома — у одного объекта 375 лет, второй 57, третий 64. Это зависит от того объема средств, которые были потрачены на ремонт», — уточняет Сергей Автомонов.

Он также отметил, что в случае, если собственники не смогут собрать средства на проведение ремонтных работ, власти будут подключать органы социальной защиты.

«У людей разное материальное положение, мы выходим на органы соцзащиты для оказания содействия в таких ситуациях. Здесь нет общей практики, которую можно было бы применять», — рассказал Сергей Автомонов.

Также депутат облдумы Галина Немцева попросила профильный комитет дать протокольное поручение о проработке вопроса подходов к капитальному ремонту домов, имеющих историко-архитектурную ценность. По подсчетам экспертов, подобных объектов в Томской области насчитывается не менее 200.

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