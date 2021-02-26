В Томской области жители малоквартирников не будут платить взносы в региональный фонд капремонта

Томский Обзор / Фото: 26 февраля 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

На прошедшем накануне, 25 февраля, заседании Законодательной Думы Томской области, депутаты в первом чтении приняли изменения в региональный закон «О капремонте многоквартирников». Поправки предполагают исключение домов с менее, чем 5 квартирами, из региональной программы капитального ремонта.

«Федеральный закон дает нам право исключить из перечня многоквартирников те, которые подпадают под ремонт из фонда капремонта, дома на четыре квартиры. До этого были исключены двухквартирники, — объяснила спикер облдумы Оксана Козловская, отметив, что закон принят только в первом чтении. — Была очень активная дискуссия. Поступило большое количество обращений к губернатору и администрации Томской области, и в Законодательную думу. Принимаемые изменения — это ответ на эти обращения».

«Это народная инициатива. Мы получили целую череду обращений от жителей малоквартирных домов, которые сегодня, из сложившейся практики, сами ремонтируют свои дома. Люди рассуждают так: это дополнительный налог на капитальный ремонт, который они платят и при этом сами капитально ремонтируют свой жилой дом», — рассказывает председатель комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов.

По его словам, члены комитета при рассмотрении законопроекта анализировали аналогичную практику, реализуемую в ряде других регионов. Всего в Томской области 131 дом, попадающий под изменения в законе, три из них отремонтированы на средства фонда.

«Если смотреть на этот вопрос с точки зрения экономики, то срок окупаемости тех работ, которые были проведены в этих трех домах десятки лет. У нас 35-летняя программа фонда капремонта. Они останутся в программе, строка начисления за капремонт у жителей этих домов сохранится, — отмечает Сергей Автомонов. — Для остальных же было принято решение о возврате средств жителям Томской области, которые платили за капремонт в фонд».

Автомонов также уточнил, что дома, попадающие под действие закона, жильцы которых не могут обеспечить ремонт своими силами, может быть восстановлен за счет программы капремонта малобюджетного жилого фонда, которую намерена восстановить администрация Томска.

«Такая программа существовала в Томске десяток лет, ее нужно возвращать, — отметил Сергей Автомонов. — Я рад, что понимание у исполнительных органов города есть».

Если поправки в закон будут приняты во втором чтении, то средства, внесенные собственниками помещений малоквартирных домов в фонд капремонта, будут возвращены им в полном объеме.

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