В Томской области построят комплекс по выращиванию дикорастущих ягод за 500 млн рублей

ООО «Управляющая компания «ТИСК» (входит в группу компаний «Томская инвестиционно-строительная компания», ТИСК) арендовало земельный участок в Кожевниковском районе Томской области для строительства комплекса по промышленному выращиванию сибирских ягод, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на бенефициара группы компаний Александра Беляева.

Компания заключила с муниципалитетом договор аренды земельного участка площадью 365 га в Новопокровском сельском поселении. По словам Беляева, угодья будут отведены под выращивание в промышленных объемах сибирских ягод: клюквы, брусники, черники, морошки и других.

«Проект был разработан и согласован на разных уровнях еще в 2018 году, но реальные движения начались только сейчас. Размер инвестиций — 500 млн рублей, будет создано 250 новых рабочих мест. Срок реализации проекта — 5-7 лет», — сообщил Беляев.

ГК «ТИСК» в настоящее время специализируется на добыче и переработке нерудных полезных ископаемых в Томской области, в частности, песка, гравия, щебня, грунта. Также группа компаний владеет лицензией на разработку месторождения золота вблизи Ларинского заказника под Томском. К промышленной добыче золота компания планирует приступить к 2025 году.

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