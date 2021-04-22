18+
18+

В Томской области построят комплекс по выращиванию дикорастущих ягод за 500 млн рублей

Предприятия Томска и области, Томские новости, ягоды сбор В Томской области построят комплекс по выращиванию дикорастущих ягод за 500 млн рублей

ООО «Управляющая компания «ТИСК» (входит в группу компаний «Томская инвестиционно-строительная компания», ТИСК) арендовало земельный участок в Кожевниковском районе Томской области для строительства комплекса по промышленному выращиванию сибирских ягод, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на бенефициара группы компаний Александра Беляева.

Компания заключила с муниципалитетом договор аренды земельного участка площадью 365 га в Новопокровском сельском поселении. По словам Беляева, угодья будут отведены под выращивание в промышленных объемах сибирских ягод: клюквы, брусники, черники, морошки и других.

«Проект был разработан и согласован на разных уровнях еще в 2018 году, но реальные движения начались только сейчас. Размер инвестиций — 500 млн рублей, будет создано 250 новых рабочих мест. Срок реализации проекта — 5-7 лет», — сообщил Беляев.

ГК «ТИСК» в настоящее время специализируется на добыче и переработке нерудных полезных ископаемых в Томской области, в частности, песка, гравия, щебня, грунта. Также группа компаний владеет лицензией на разработку месторождения золота вблизи Ларинского заказника под Томском. К промышленной добыче золота компания планирует приступить к 2025 году.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичка стала абсолютной чемпионкой по фитнес-бикини на турнире Siberian Power Show

8 апреля 2021
Томские новости

Больше онлайна, меньше «налички»: Сбер подвел итоги 2020 года в Томской области

1 апреля 2021
Томские новости

Томички взяли шесть наград на чемпионате и первенстве Сибири по бодибилдингу

26 марта 2021
Томские новости

В Томской области пожарные спасли 3 человек из горящего дома

15 апреля 2021
Томские новости

Суд открыл конкурсное производство в кредитном потребкооперативе «Первый Томский»

14 апреля 2021
Томские новости

Томская кондитерская создала выпечку, посвященную деревянному зодчеству

13 апреля 2021
Томские новости

Со следующей недели дольщики долгостроя по ул.Нефтяной, 3 в Томске смогут оформить компенсации

24 марта 2021
Томские новости

Томские ученые выяснят, как Васюганское болото охлаждает атмосферу Земли

20 апреля 2021
Томские новости

Две женщины попали под колеса микроавтобуса в Северске

26 марта 2021
Комментарии для сайта Cackle