Еще 4 человека скончались от коронавируса в Томской области
22 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 21 случай заболевания COVID-19. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 33 человек. 4 заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.
Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболевания.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 31 928 случаев заболевания коронавирусом. 30 988 человек выздоровели.
В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,13.
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