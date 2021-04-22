Еще 4 человека скончались от коронавируса в Томской области

Томский Обзор / Фото: 22 апреля 2021 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 21 случай заболевания COVID-19. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 33 человек. 4 заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболевания.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 31 928 случаев заболевания коронавирусом. 30 988 человек выздоровели.

В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,13.

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