Предприятия региона могут принять участие в проекте «Господдержка работодателей»

Центры занятости Томской области поможет работодателям подобрать кандидатов на открытые вакансии из числа безработных, а Фонд социального страхования предоставит​ субсидию на частичную выплату заработной платы.

За одного трудоустроенного безработного работодатель может получить из ФСС в течение полугода 69 тысяч рублей. Дополнительные меры по субсидированию найма позволят трудоустроить не менее 2,6 тысячи жителей региона, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года.

«Общая сумма субсидии на каждого работника составляет три МРОТ, которые будут увеличены на районный коэффициент и сумму страховых взносов. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев», — пояснила начальник областного департамента труда и занятости Светлана Грузных.

Она уточнила, что работодатели уже заявили о наличии вакантных мест, на которые они готовы трудоустроить безработных.

Работодатели Томска и Томского района могут получить консультацию по телефонам​ (3822) 469-574, 469-426, в других районах – в центрах занятости по месту регистрации.

Узнать подробнее о программе.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: