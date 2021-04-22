18+
18+

Предприятия региона могут принять участие в проекте «Господдержка работодателей»

Работа, Работа в Томске, Томские новости, работа в томск господдерджка бизнесу центр занятости новости интересное Предприятия региона могут принять участие в проекте «Господдержка работодателей»

Центры занятости Томской области поможет работодателям подобрать кандидатов на открытые вакансии из числа безработных, а Фонд социального страхования предоставит​ субсидию на частичную выплату заработной платы.

За одного трудоустроенного безработного работодатель может получить из ФСС в течение полугода 69 тысяч рублей. Дополнительные меры по субсидированию найма позволят трудоустроить не менее 2,6 тысячи жителей региона, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года.
«Общая сумма субсидии на каждого работника составляет три МРОТ, которые будут увеличены на районный коэффициент и сумму страховых взносов. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев», — пояснила начальник областного департамента труда и занятости Светлана Грузных.

Она уточнила, что работодатели уже заявили о наличии вакантных мест, на которые они готовы трудоустроить безработных.

Работодатели Томска и Томского района могут получить консультацию по телефонам​ (3822) 469-574, 469-426, в других районах – в центрах занятости по месту регистрации.

Узнать подробнее о программе.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские ученые создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи

15 апреля 2021
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительные концерт и ярмарку в поддержку Семена Егорова

8 апреля 2021
Томские новости

В Томске отремонтируют часть улицы Красноармейской

1 апреля 2021
Томские новости

«Томскводоканал» подготовил график подвоза воды во время масштабного отключения

15 апреля 2021
Томские новости

Томские ученые выяснят, как Васюганское болото охлаждает атмосферу Земли

20 апреля 2021
Томские новости

Ректор ТУСУРа: «Рад, что традиции нашего вуза стали частью книги о Томске!»

19 апреля 2021
Томские новости

Менее 30 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области

2 апреля 2021
Томские новости

Томская область получит дополнительно 700 млн рублей на расселение аварийного жилья

9 апреля 2021
Томские новости

Wink представляет четвертый сезон сериала «Детство Шелдона» в переводе и озвучке Кураж-Бамбей

13 апреля 2021
Комментарии для сайта Cackle